Acusan a Livia Brito de hacer trabajos de santería. Luego de estar en el ojo del huracán por ser acusada por un reportero de haberlo golpeado con su propia cámara, la actriz cubana ahora es acusada por un ex de haberle practicado trabajos de santería.

Según el programa Suelta la Sopa Salvador Zerboni afirmó que Brito le hizo que le llovieran las malas noticias y no encontrara trabajo por ningún lado.

“ya me dio miedo, pues después de esa relación no me fue nada bien (…) Me están haciendo dudar si me hicieron algo, o me hizo algo o me están haciendo algo. Prefiero no decir nada, porque son temas delicados”, aseguró.