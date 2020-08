Actriz de Televisa ahora vende sanitizante. La famosa actriz Mayra Rojas dijo en una reciente entrevista qué es lo que hacia en esta crisis por la pandemia para mantener a sus 3 hijos.

En la revista de circulación nacional TvNotas dijo que ha logrado mantenerse en estos complicados tiempos, pero son más duros para el medio artístico. Habló sobre cómo es que se va a desarrollar como empresaria en este nuevo proyecto que llevará a cabo por la contingencia: el sanitizante.

“Es una situación fuera de lo común, nadie estaba preparado; pocos teníamos un plan B para superar esta crisis. Creíamos que iba a ser pasajera, pero nos estamos dando cuenta de que no sabemos cuándo terminará, muchas personas están muy mal. Afortunadamente yo iba terminando la novela y no me agarró mal parada, de una u otra manera, tenía unos ahorritos que me ayudaron a sobrellevar esto económicamente”, contó la actriz.