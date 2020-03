Actores con Síndrome de Down. Estos son los actores con síndrome de Down que cumplieron su sueño.- Pese al estigma de la sociedad estos actores lograron alcanzar el éxito en el mundo del espectáculo. Este 21 de marzo es el Día Mundial de las personas con síndrome de Down, quienes en muchas ocasiones son víctimas de discriminación por parte de aquellos quienes subestiman sus capacidades. Sin embargo, estos cinco actores y actrices han demostrado que los prejuicios son errados, pues con sus interpretaciones logran conmover a la audiencia.

Lista de actores con Síndrome de Down

Chris Burke. Este actor fue protagonista de la serie “Life goes on” desde el año 1989 hasta 1993. Su papel, Corky, retrató como es que la familia y la sociedad se comportan con las personas que tienen síndrome de Down. Burke estuvo nominado dos veces al Globo de Oro.

Lauren Porter. La actriz obtuvo una gran popularidad por su participación en la serie Glee. En este programa realizó el papel de una animadora Becky Jackson, personaje que rápidamente encantó a los fans. En su juventud tuvo que lidiar con las burlas y criticas de sus compañeros de escuela, pero se mantuvo firme en cumplir su sueño de ser actriz. Lauren utilizó la fama que adquirió para visibilizar y detener el tema del bullying . En 2011 fue invitada a la Casa Blanca por el presidente Obama, donde habló sobre las personas con síndrome de Down y los problemas que enfrenta.

Gloria Ramos. El protagónico en la película “Campeones” del 2018 cambio la vida de Gloria Ramos, pues fue nominada a los Goya como “Mejor actriz revelación”. Esto la convirtió en la primera actriz con discapacidad intelectual nominada a estos premios. Aunque este es solo el inicio de su sueño, pues ha expresado que su siguiente meta es trabajar junto a Paco León.

Pablo Pineda. Es reconocido por su interpretación en la cinta “Yo también”, la cual le mereció el ser reconocido con una Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián. Aunque la actuación no es todo el oficio de este español, pues se desempeña como maestro, presentador y escritor, mientras recorre su país impartiendo conferencias que ayuden a eliminar la discriminación que sufren las personas con discapacidad.

Jamie Brewer. La actriz es reconocida por su paso en la serie estadounidense “American Horror Story” durante las temporadas “Murder House” y “Coven”. También pasó a la historia por ser la primera modelo con síndrome de Down que desfiló en La Semana de la Moda en Nueva York.

Así estos Actores con Síndrome de Down cumplieron su sueño.

