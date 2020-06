Actor de Pequeños Traviesos fue detenido. El actor Bug Hall de 35 años conocido por su papel de “Alfalfa” en la película Pequeños traviesos o Little Rascals por su nombre en inglés, fue arrestado el pasado fin de semana por inhalar productos químicos. Te contamos todos los detalles de la noticia.

Fue el sitio de noticias TMZ quien dio la noticia, según reportes del estado de Texas el pasado sábado 20 de junio las autoridades detuvieron a la estrella infantil luego de atender la llamada de los vecinos por una posible sobredosis en un hotel.

Rápidamente corrió la noticia por los medios estadounidenses, pues la popular cinta fue muy famosa en su tiempo. Bug fue llevado a la cárcel y fue liberado al siguiente día después de pagar la fianza de 1500 dólares.

Los vecinos aseguraron haber escuchado a alguien “resoplando en la basura” por lo que llamaron a las autoridades. Bug recibió un cargo por poseción de drogas e ingerir sustancias químicas volátiles.

