Actor de Malcolm vende aceite. Sin duda Malcolm in the middle fue una serie muy popular en los años 2000 y su protagonista, Frankie Muniz, tenía una prometedora carrera en el mundo del espectáculo. El actor infantil llegó a realizar algunas películas para Disney, sin embargo poco a poco se alejó de los reflectores. Ahora su vida no es fama ni glamour pues terminó en el mundo de los negocios.

Y es que Muniz de 34 años no se convirtió en la estrella que muchos creían pues si bien su carrera estuvo llena de éxitos en la pantalla chica y grande y no se metió en ningún escándalo ni en el mundo de las drogas, simplemente su vida no estaba destinada a la fama.

Por otro lado tiene una condición médica que le ha eliminado gran parte de sus recuerdos, en 2017 admitió no recordar haber grabado Malcolm ni acudir a los Emmy cuando era joven. Todo ello ha contribuido para que se alejara de las cámaras.

Frankie Muniz olvidó todo Malcolm

Frankie se retiró a los 19 años de la actuación con varias nominaciones a los premios Emmy y los Globos de Oro, además de propuestas para hacer varios papeles. Pero eligió otro rumbo para su vida.

Ahora Muniz vende botellas de aceite orgánico, vinagres balsámicos añejos y otros aderezos, un pequeño negocio que él asegura le ha traído felicidad y tranquilidad. Además hace de mánager del dúo de música electrónica llamado Astro Lasso.

Si bien no le preocupa ser famoso, no le cierra las puertas a participar en un reboot de Malcolm, tal vez esto lo saque del retiro y de su trabajo como vendedor de aceite.

Así el actor de Malcolm ahora vende aceite y se dedica al mundo empresarial.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Clarín.