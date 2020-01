Actor de ‘La Piloto’ deja la fama y ahora es dentista, según antes de la actuación terminó su carrera de odontología, la cual siempre le ha gustado.

Sin duda la carrera de actuación es una de las más complicadas, debido a que no hay mucha demanda laboral.

Una vez que ya entras al medio del espectáculo seguir es muy efímero, por lo que aveces algunos actores se preparan con otra profesión para poder ayudarse.

Tal como lo hizo Jorge Ayala que salió en la serie de ‘La Piloto’ y que ahora es dentista.

El ex actor de 32 años de edad ha participado en telenovelas como ‘Corazón en condominio’, y ‘Las Bravo’, por mencionar algunas.

Aunque la carrera de actuación siempre le había gustado, su gran meta era terminar su licenciatura en odontología:

“Desde muy niño quería ser actor, pero por supuesto que también me llamaba la atención ser dentista, siempre me he esforzado por cumplir todos los sueños o las metas que me trazo, y aunque en un principio estudiando la especialidad me ofrecieron ser actor nunca puse en riesgo mis estudios, afortunadamente pude ejercer ambas cosas.

Pero ahora con lo difícil que es conseguir un papel como actor, me siento feliz de realizarme como profesionista, tengo mis consultorios tanto en México como en Guadalajara y sí no te voy a negar que hay pacientes que hasta me reconocen, me considero de los pocos actores que sí pueden presumir un título”, dijo.

Cabe mencionar que Televisa y TV Azteca las dos televisoras fuertes de México han optado por ya no dar contratos exclusivos a sus actores.