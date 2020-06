Actor asegura tener la cura para el coronavirus. El actor Alejandro Tommasi impactó con sus más recientes declaraciones en el programa Chisme no Like en donde reveló tener la cura para el coronavirus y compartió la receta.

El año pasado el actor acaparó la atención de los medios del espectáculo luego de compartir algunos mensajes en su cuenta de Facebook en donde insinuaba que estaba pensando en el suicidio. Ahora asegura haber descubierto la cura para el COVID-19, es una sencilla receta que se puede hacer en casa.

En la entrevista con Elisa Beristain y Javier Ceriani, aseguró que con sus estudios en bioquímica, biología y medicina ayurveda pudo llegar a esta conclusión:

“El coronavirus existe, yo se lo inyectaba a mis perritos. Existe desde siempre, lo que pasa es que ahora el coronavirus está manipulado genéticamente, entonces es más fuerte, lo cual no quiere decir que no se quite sino que no lo están tratando adecuadamente”, dijo.