Abuelo conoce a su nieto por una ventana debido al coronavirus

Abuelo conoce a su nieto por una ventana. La pandemia del coronavirus hizo cambiar el estilo de vida de todas las personas alrededor del mundo. Desde los que se encierran en su casa, hasta los que tienen que salir a trabajar con las medidas necesarias, lo cierto es que este momento tiene que ver con cada ser humano. Un ejemplo de esto fue una familia que recibió a su recién nacido de una peculiar forma.

El pequeño Faolán llegó al mundo entre estos momentos de incertidumbre, sin embargo esto no evitó que sus padres lo recibieran con gran felicidad. Y su abuelo no dejó pasar el momento de conocerlo, tomando las medidas necesarias.

Por medio de una ventana el padre presentó a abuelo y nieto. “Tres generaciones de distancia social, mi papá conoce a su nieto por primera vez”, escribió la tía del pequeño.

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time 😭😭😭 pic.twitter.com/uyHHgBBXxb

— Emma (@emmabethgall) March 21, 2020