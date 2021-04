Luego de que se diera lectura al testamento de José José, mucho se ha especulado sobre cuál será el siguiente movimiento de Sarita Sosa. A solo unos días del veredicto, el abogado de la joven afirmó que el documento que presentaron José Joel y Marysol Sosa es irrelevante.

En entrevista exclusiva con el programa Suelta la Sopa, el jurista reveló por qué el testamento que nombró a Anel Noreña dueña universal de los bienes del cantante, carece de validez oficial.

De acuerdo al abogado, se debe a que José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del intérprete de “El triste”, murió en Estados Unidos, no en México, por lo que las leyes que entrarían en vigor son las de Florida.

“Él murió en Miami y era residente en Miami. La ley de Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal. Lo único que importa es lo que la corte de Florida hace y ésta tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita”, señaló.

La mamá de Sarita Sosa sería la heredera universal de José José

De acuerdo a sus declaraciones, la esposa, en este caso, Sara Salazar, sería la verdadera heredera universal.

Para sustentar sus palabras, el jurista mostró algunos documentos que supuestamente señalarían a la hija de José José como su representante legal.

“Este es un poder legal que nombra a su hija como representante legal y este es el certificado de defunción que se registró en el estado de la Florida”, indicó.

¡Confirmado! Anel Noreña es la heredera universal de José José

Para finalizar su intervención, el abogado de Sarita Sosa envío un contundente mensaje a Anel Noreña, luego de que ella celebrara que es la “heredera universal”.

“Cualquiera puede decir lo que sea, eso no es verdadero, no es preciso. Vamos a verlo (el testamento), porque lo tienen que presentar en Florida, no creemos que sea válido, no creo que exista. Además, en Florida ella (Anel Noreña) pasa a ser la ex esposa, por lo que el testamento no es válido“, concluyó.

