Abogada a Paulina Rubio: “No estás por encima de la ley”. Y todo por mantener a su hijo en cuarentena e impedir que su padre lo vea…

Parece que la Chica Dorada no la está pasando nada bien en cuestiones legales, luego de que en su afán por proteger a su hijo menor, estaría incurriendo en un delito.

Y es que resulta y resalta que Carla Lowry asegura que Paulina tiene aislado a su hijo Eros, y que no le permite a su padre Gerardo Bazúa verlo.

Así es, la abogada de Gerardo Bazúa habla sobre la demanda interpuesta en contra de Paulina Rubio, ante su negativa de dejar a su ex pareja que conviva con su hijo.

Carla Lowry declaró esto a Ventaneando:

“La razón es simple, Paulina tiene completamente aislado a su hijo y no deja verlo a mi cliente. Ella se lo está negando”.

“Hace tiempo solo lo dejó verlo 20 minutos, eso es injusto para un padre, ella no está por encima de la ley, y la ley en Estados Unidos protege la unión de padre a hijo, al igual que de madre a hijo”.

Por si los alegatos de la licenciada fueran pocos, ésta agregó que:

“Hay que resolver la custodia para los dos, ella hizo lo mismo con su primer hijo y no dejaba a su padre verlo. Esos niños no tienen su posesión, tienen derecho a tener padre y madre”.

¡Paulina Rubio enfrenta nueva demanda!

Y aseguró que Gerardo Bazúa no está exigiendo dinero, como se ha manejado en varios medios:

“Mi cliente me ha dicho que no quiere nada finacieramente, lo de ley, él no quiere aprovecharse, sólo ser parte de su vida. Si no hay dinero de por medio, eso está bien para mi cliente”.

Sin duda lo anterior hace preguntarnos, ¿en qué acabará toda esta historia?

Con información de Agencias y Redes Sociales

