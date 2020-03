A un año del ridículo más grande de Angelique Boyer. Durante los premios TvyNovelas del año pasado, la actriz acaparó toda la atención luego de que se mostrara con su vestido al revés. Si bien luego se dio cuenta, no pasó desapercibido.

El 10 de marzo del 2019 se realizó la gala de los premios TvyNovelas en donde se reconoció a lo mejor de las producciones, sin embargo quien se llevó toda la atención fue la actriz Angelique Boyer y no precisamente por las múltiples estatuillas que recibió, sino por que llevó su vestido mal puesto.

Resulta que la famosa llegó con un escote demasiado pronunciado que dejó ver de más. Más tarde se dejó ver con uno más modesto lo que de inmediato hizo notar que en realidad traía puesta la pieza al revés cuando llegó.

La actriz lo tomó con mucho humor y posteriormente compartió en sus redes sociales el “AngeliqueBoyerChallenge” que retaba a sus seguidores a usar sus prendas al revés.

“Qué tal mi vestido reversible, no se lo esperaban, ¿verdad?”, bromeó Boyer. “La verdad me lo fui a probar el otro día, porque George Figueroa, mi stylist, me hizo el favor de contactar a Víctor y Jesse, que son súper talentosos, mexicanos talentosos, y muy honrada me puse su vestido, me lo probé y me quedaba perfecto”.