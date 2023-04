Tras ser criticada en los comentarios de sus transmisiones en vivo, Yeri MUA explotó contra sus seguidores y dejó en claro que lo que le interesa es ganar dinero y no ser influencer para toda la vida.

“A mi no me interesa tener 20 millones de seguidores en TikTok, ¿De que mie…a me sirve tener 20 millones de TikTok?, a mi me interesa ganar dinero, hacerme de propiedades, hacerme de negocios”, expresó.

La jarocha presumió que con el dinero que gana en redes, ha adquirido propiedades para ella y su familia y que su meta es tener un complejo de departamentos y rentarlos, para poder tener una vida tranquila en el futuro.

A mi lo que me interesa es el dinero: Yeri MUA explota contra sus seguidores

Te puede interesar:

¿Tú crees que me interesa ser influencer toda la vida? ¿Tu crees que para mi los seguidores lo son todo? A mi me interesa aprovechar este momento y exprimir todo el dinero que pueda, porque el día en que yo les diga adiós yo ya voy a tener un respaldo”, sentenció.

Cabe recordar que en los últimos días la influencer se ha visto envuelta en varias polémicas, una de ellas sobre una fan que la acusó de no devolverle el dinero que le envió por error.

Ante esto, la jarocha respondió que $1400 pesos es una cantidad muy humilde para ella y que no los devolverá porque no debe nada.

“Tus 1400 pesos me los paso por c***lo, esa cantidad de dinero para mi se me hace muy poca, con $1400 no me alcanza para nada ni para la despensa, ni para la comida del perro”, manifestó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ