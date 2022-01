A esto se dedica Andrés García luego de su retiro de las telenovelas

Andrés García anunció en el año 2010, que se retiraría de protagonizar telenovelas, por lo que algunos de sus seguidores quedaron impactados ante esta decisión, mientras que algunos se preguntaron a qué se dedicaría el actor ahora que se encuentra alejado del estrellato.

El actor, que dedicó más de 45 años a protagonizar producciones como “Tú o nadie”, “El Privilegio de amar” y “Pedro Navaja” supo ganarse al público femenino y masculino en México, posicionándo como uno de los actores de telenovelas más destacados de nuestro país.

Pero el año pasado, a través de su canal oficial de YouTube, el actor compartió con sus fanáticos y suscriptores, que se estaría aventurando a abrir su perfil en la plataforma de contenido para adultos, Only Fans, pero no para difundir contenido erótico, sino para responder temas sensibles sin tener de por medio la censura de las redes sociales como Facebook o Youtube.

Por otro lado, Andrés García aseguró que la sección de su cuenta “Conversaciones con Andrés García”abordará de primera mano, temas polémicos como la desaparición de Marcela Basteri, su amistad con Luis Miguel, la portación de armas y hasta el consumo de sustancias.

¿Andrés García estaba enamorado de Jenny Rivera?

Mediante su cuenta de Only Fans, el actor confesó que sintió una fuerte atracción por “La Diva de la Banda” y según las propias palabras del actor “le alborotaba la hormona”

“Jenni Rivera era un encanto y vaya que cantaba muy bien. De hecho creo que estuve en su último concierto. Estaba Margarita conmigo en el Hilton, ya no me acuerdo quien me invitó; creo que fue la misma Jenni, le dijeron está Andrés García en el hotel y estaba a cinco minutos en autobús, ahí en el mismo cerro”, aseguró el actor.