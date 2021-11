5 razones por las que Alicia Machado ganaría La Casa de los Famosos

La famosa competencia de las celebridades que se encuentran viviendo juntos en un lujoso reality llamado La Casa de los Famosos podrían estar en los últimos días de su primera temporada.

Sabemos que el público mexicano se ha enamorado de las actitudes de las celebridades que en ocasiones han llevado a diversos conflictos entre ellos, los cuales nos causan emoción.

Hemos conocido la verdadera personalidad de los integrantes del reality del que muy pronto podríamos ver su gran final en donde conoceremos a un solo ganador.

Como recordamos, la última eliminada del reality fue Gisella Aboumrad ‘Gigi’, quien tuvo el 85 por ciento de los votos y perdió en la eliminación por lo que no es parte de los finalistas de La Casa de los Famosos.

Actualmente hay diversos rumores en redes sociales que aseguran que hay favoritismo por parte de la producción del exitoso programa que se transmite por medio de Telemundo las 24 horas del día.

Entre las participantes más queridas en el reality se encuentra Alicia Machado, pues sus fanáticos desean que ella gane, es por eso que te compartimos cinco razones por las que debe ganar la actriz y modelo.

5 razones por las que Alicia Machado debe ganar la Casa de los Famosos

1. EL público la apoya incondicionalmente, es una de las celebridades que más cariño ha recibido en esta primera temporada de La Casa de los Famosos.

2. Logró soportar a Roberto Romano y Celia Lora, pues se enfrentó a una gran diversidad de situaciones complicadas provocadas por sus ex compañeros del reality.

3. Es auténtica y carismática ya que logra cautivarnos con su única personalidad que la caracteriza.

4. No le guardó rencor a nadie a pesar de enfrentarse a un sin fin de conflictos y peleas, la ex miss universo ha mencionado en diversas ocasiones que no guarda rencor.

5. Es honesta, Alicia Machado se caracteriza por ser honesta, pues si le molesta algo lo dice, si anduvo con alguien lo dice y si apoyo a alguien en su momento también lo confeso, pues sufrió de decepciones en el reality show.