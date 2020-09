5 mentiras que los hombres les dicen a las mujeres para poderlas conquistar

Muy usada por ellos cuando les comentas que tu ex se portó muy mal o que te fue infiel. Y claro, él lo condenará y te dirá que no puede creer cómo hay hombres así. “Yo no soy así bebé”…

"No le diré a nadie, no te preocupes" Muy usual entre amigos, compañeros de trabajo o parientes que ante la debilidad de la carne o unas copas de más, terminan en romances fugaces. Entonces él usará dicha frase en pro de tu alivio y pudor, solo para convencerte de seguir. "No sé qué me pasó, es la primera vez que hago esto" Una frase común de aquel hombre que aceptó tener novia o a quien le descubrieron la mentira. Él tratará de justificar su desliz, haciéndote creer que eres tan increíble que por ti fue en contra de sus principio