5 Consejos para pasar un otoño mejor

Sabías que cuando llega el otoño, es común que muchas personas padezcan lo que se llama “depresión otoñal”, la que se caracteriza porque durante algunos días o semanas la persona se siente decaído y triste por los cambios de horario, temperatura y menos existencia de la luz.

Es por esto que queremos entregarte algunos cuidados para esta estación de transición como es el otoño.

#1 Duerme lo necesario: Descansar bien es sinónimo de buena salud, y nos ayuda a afrontar mejor el otoño. Aprovecha la temporada de siestas, con sólo 15 a 20 minutos puedes lograr reponer ese cansancio de marzo.

#2 Adaptación a la temperatura: El otoño es muy impredecible y para preparado lo mejor es usar ropa con varias capas, esto te permitirá abrigarte y desabrigarte según lo necesites.

#3 Aumenta la Vitamina C: La vitamina C es la encargada de reforzar el sistema inmunológico de tu cuerpo. Si quieres tener unos niveles adecuados de vitamina C, consume alimentos ricos en ella, especialmente las frutas más cítricas.

#4 Ventilación adecuada: La humedad es algo muy propio de la estación de otoño. Cuando llueve, aparecen las humedades en los hogares. Donde hay humedad se acumulan hongos y bacterias, que crecen y contaminan el aire de tu casa. Por eso, aunque haga frío, no dejes de ventilar bien tu casa. Ayudarás a renovar el aire, te encontrarás mejor y prevendrás las alergias propias de la humedad.

#5 Cuida tu piel: La piel en verano ha sufrido mucho. El sol, la sal del mar, el cloro de la piscina, las cremas solares, etc. Preparar la piel para el frío es necesario y te va a traer muchos beneficios. La mejor opción es exfoliar tu piel, así eliminarás todas las impurezas y ayudará a renovar la piel. Además protege tus manos, pelo y labios.