5 claves para entender el pleito entre la familia de Jenni Rivera

Un supuesto robo a la empresa de la ya fallecida cantante Jenni Rivera detonó una fuerte discusión en redes sociales con acusaciones por parte de Chiquis Rivera, hija de la intérprete, a la hermana de la famosa, Rosie.

Y es que de acuerdo con las polémicas anotaciones que externó Janney Marín Rivera, su tía ejecutó un mal manejo de las cuentas de su mamá cuando en una ocasión dejó pasar la sustracción de 80 mil dólares de la compañía ‘Jenni Rivera Fashion’; no obstante, la empresaria afirmó que Rosie lo sabía e incluso tuvo que pagar la cantidad faltante.

“Quizá Rosie no es una ratera, quizá no robó, pero no fue honesta y no le dijo a mis hermanos lo que había pasado, porque ellos son los de la herencia”, explicó Chiquis Rivera.

Claves para entender el pleito entre la familia de Jenni Rivera

Rosie Rivera

Desde antes de que Jenni Rivera falleciera, Rosie, su hermana, ya ejercía como administradora de sus cuentas. Tras su muerte, ella siguió al frente y una de sus responsabilidades principales como albacea consistía en dar un informe de contabilidad anual, lo cual nunca hizo.

Herencia de Jenni Rivera

Luego del fallecimiento de la cantante, Rosie siguió haciéndose cargo de administrar sus bienes y llevó el mando de sus negocios.

Polémica entre Rosie y los hijos de Jenni Rivera

Chiquis Rivera señaló en una ocasión que su tía se encargó de desprestigiar la imagen de ella y de sus hermanos al resaltar comentarios que los dejó ver como una familia malagradecida y ambiciosa.

Además, la hija de la “Diva de la Banda” aseguró que son ellos quienes deben llevar el control de las empresas, así como de la herencia pese a no estar en el testamento.

Revelación de Chiquis Rivera

“Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y ella lo sabía. Se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces… Fueron como 80 mil dólares que se robaron”, detalló la intérprete en el video que compartió hace días en redes sociales.

Investigación a Rosie

Tras notar las inconsistencias en las cuentas, también comenzaron los conflictos, por lo tanto, los hijos de Jenni Rivera realizaron una investigación en contra de Rosie que terminó en el traspaso de las compañías a Jacqie Rivera, hija de la cantante.

Sin embargo, ahora que el tema del robo salió a la luz, Rosie Rivera publicó una grabación en la cual aseguró que no dará más respuestas, y que ninguno de los miembros de su familia es su enemigo.

“Mi contestación es que no voy a contestar, que no le doy tiempo a esas cosas… No lo he hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo”, concluyó.