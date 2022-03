3 increíbles películas de Robert Pattinson que te perdiste por tu trauma con The Batman

Robert Pattinson saltó a la fama gracias a su papel de Edward Cullen en la saga de Crepúsculo y de ahí no ha parado su carrera dentro de la actuación.

Esta semana se estrenó la nueva película del actor y de DC, The Batman y ha sido muy bien recibida tanto por la crítica como por los fanáticos de este justiciero.

Pero hay más películas de Robert Pattinson que solo The Batman y aquí te dejamos 3 películas de él que puedes disfrutar y que de seguro no has visto por tu trauma con el murciélago.

El Faro

Está película fue dirigida Robert Eggers, director de películas de terror como La Bruja y su más reciente producción que promete ser todo un éxito The Northman. El Faro se basa en dos hombres Thomas Wake interpretado por Willem Dafoe y su ayudante Ephraim Einslow interpretado por Robert Pattinson, Thomas es un veterano farero y Ephraim es su ayudante, la película está ambientada en 1890 y tienen como misión mantener el faro en óptimas condiciones hasta que lleguen sus relevos dentro de 4 semanas. Parece un trabajo fácil pero el aislamiento y los conflictos de jerarquías hacen que este trabajo se torne en algo muy macabro. El Faro está disponible en Starz Plus.

El Diablo a Todas Horas

En un pueblo en Ohio, desesperado por salvar a su esposa William Russell se dedica a rezar de manera obsesiva mientras su hijo Arvin interpretado por Tom Holland vive su propio infierno al darle la espalda a Dios y enfrentarse al ministro del pueblo interpretado por Robert Pattinson. Está película de suspenso y drama te encantará ya que en ningún momento baja el rimo de la narrativa y los personajes evolucionan constantemente. Esta película la puedes disfrutar en Netflix.

Tenet

Dirigida por el famoso director Christopher Nolan se basa en un mundo lleno de espionaje en dónde un hombre prefiere dar su vida antes que delatar a sus compañeros espías. Una vez superada esa prueba tiene una nueva misión, evitar algo más peligroso que una tercera guerra mundial y la clave es una sola palabra, TENET. Debe hacerle frente a un villano que es de lo peor del planeta que parece tener la capacidad de viajar en el tiempo y mandar información al futuro. Con la ayuda de una mujer este espía logrará crear un plan para salvar a la Tierra y a la Humanidad como la conocemos. La puedes disfrutar en HBO Max.