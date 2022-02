Si te ganaron las prisas, no te dio tiempo o de plano no tienes ahorros para darle un presente a esa persona especial, ya sea tu pareja o alguna amistad, en este 14 de febrero, te vamos a dar algunas recomendaciones de regalos de última hora, con las tres B: bueno bonito y barato.

Lo más importante de un regalo, es el gesto que está detrás de él; ese detalle que se tiene con la otra persona para demostrar nuestro afecto es lo que se debe de valorar. Recuerda que el mejor regalo no es el más costoso, sino el que es sincero y viene del corazón.

10 regalos improvisados de ÚLTIMA HORA para regalar el 14 de febrero

Cartera con tarjetas de regalo

Si está dentro de tu presupuesto regalar una cartera, un buen detalle es no darla vacía y añadirle alguna tarjeta de regalo para alguna tienda, videojuego o servicio streaming. Ahora, si esto no está dentro de tus capacidades financieras, no te preocupes. Puedes hacer una versión económica de este regalo. En internet puedes buscar la forma de hacer una cartera con papiroflexia y un papel bonito, además de usar más hojitas para recrear las tarjetas de regalo, pero en lugar de que se cambien por dinero, ponle frases como “válida por un helado”, “válida por una salida al parque”, o lo que a tu mente se le ocurra y puedas cumplirlo.

Tabla de botanas

Basándonos en las tablas de degustación con jamones y quesos extravagantes, puedes recrear esta idea con un bajo presupuesto. El punto es poner las cosas favoritas de esa persona a la que piensas regalarle. Chocolates, galletas, alguna fritura, fruta, dulces, etc. Añade las opciones más le gusten para botanear.

Cosmetiquera, estuchera pintada a mano

Hay opciones muy económicas en el mercado de este tipo de bolsas para guardar maquillaje o lápices, pero, lo que las hará realmente especial es que tú le pongas tu propio toque y la personalices para esa persona especial. Que la creatividad este de tu lado.

Porta retratos musical

Para esta idea solo necesitas ir a ese tipo de tiendas de todo por un solo precio, donde normalmente manejan los $20 pesos como un precio general, y comprar un portarretratos bonito. Ahora necesitas pensar en esa canción que te hace pensar en la otra persona; una vez que la ubiques, busca su código para escanear en aplicaciones de música como Spotify, cópialo y arma un collage de fotos en un documento de Word, monta las fotos, pega encima el código e imprime la hoja al tamaño del portarretratos y ¡listo!.

Un ramo de flores duradero

Recoge algunas ramas delgadas de árbol y compara papel china o crepé. Arma pequeñas florecitas y pégalas con ayuda de silicón en las ramas, simulando que son flores naturales. Finalmente enrolla el ramo con un papel decorativo y un listón, y termínalo con un bonito moño.

Las razones por las que te quiero

En estas tiendas de todo a un solo precio, también puedes encontrar diferentes modelos de frascos, compra el que más te guste y también 2 o 3 hojas de colores. Córtalas en tiras de 2 centímetros y en cada tira escribe algo que te giste de esa persona especial. Por ejemplo, “Me gusta la forma en que tus ojos se achican cuando sonríes”, “me gusta que siempre me compartes de tu comida”, etc. Finalmente, dobla las tiras en forma de acordeón y guárdalas en el frasco.

Pasadores con moñitos

Compra una caja de pasadores comunes, también moñitos de regalo que se suelen utilizar para las cajas de joyería. Pega los moños en los pasadores y ¡listo! Es una forma creativa de darles un toque único a los pasadores; también puedes pegarle pompones, figuras que hagas con listón, etc. Deja volar tu imaginación.

Letras con pompones

Si esta en tu posibilidad de comprar una letra hecha de manera, adquiere la inicial de esa persona especial y una bolsa de pompones de diferentes tamaños y colore y llena la letra con ellas y con la ayuda de silicón caliente. Si no puedes comprarla de madera, también puedes hacerla tú con una caja de cereal o de lo que tengas a la mano, que sea de cartón o cartoncillo. Busca el molde en 3D de la letra que necesites en internet, cópialo y arma la letra que desees.

Separador de libros

Con hojas, pegatinas, brillantina y plumones, o con los materiales de tu elección, corta una hoja a la medida general de los separadores de libros, decórala tu gusto, ponle una frase bonita; hazle un hoyo en la parte de arriba y amárrale un cacho de listo o de estambre y ¡Listo! Ya tienes tu separador. Cúbrelo de mica o hazlo con varias capas de hojas, para que sea más duradero.

Los clásicos siempre funcionan

Una carta es el regalo más clásico, el más sencillo, pero muchas veces el mas significativo. Toma pluma y papel y escribe todo lo que sientes por esa persona especial. Muchas veces no nos resulta fácil expresar nuestros sentimientos mientras hablamos, así que esta es tu oportunidad para decir todo lo que quieras. Puedes decorar la carta para que luzca bonita.