10 famosas que parecen mas jóvenes de lo que en realidad son

Estas famosas que ya sea por genética, por hábitos o por sus buenos arreglitos parecen ser más jóvenes de lo que en realidad son ¡No creerás la edad que tienen!

10. Sofía Vergara

Si bien sabemos, la colombiana tiene una figura de impacto y a pesar de tener ya varios años en el medio, seguimos viéndola tan fresca como siempre cuando en realidad Sofía ya casi se acerca a los 50 años. Con 48 años de edad ha conquistado a mas de uno y sin arruga alguna. ¡Quien la viera!

9. Thalía

¿Me oyen? ¿Me escuchan? Pues escuchen muy bien porque esto es algo que los dejará impresionados y es que la influencer, cantante, actriz, empresaria y hasta tiktoker Thalía ha llegado ya a sus 49 años y aunque no sepamos su secreto para mantenerse joven, la verdad es que se sigue viendo igual de hermosa de cuando era una Timbiriche.

8. Jennifer Lopez

Aunque con sus coreografías y sus movimientos pareciera que es muy joven, no creerás la edad de la siempre diva del Bronx tiene. Con 51 años JLo sigue dando de qué hablar y mantiene una energía que no cualquiera puede tener a esa edad ¡Diva JLo!

7. Angélica Rivera

La famosa actriz, ex primera dama dio de que hablar hace unos días con unas nuevas fotografías con un nuevo cambio de look, pero lo que mas llamo nuestra atención es que la famosa lucía diferente , mas joven, incluso mas joven de cuando la conocimos en sus inicios. Lo cierto es que aunque “La Gaviota” se haya hecho algún arreglito o no, se ve muy bien a pesar de sus 51 años.

6. Jennifer Aniston

La protagonista de “Friends” siempre se ha destacado por ser bella natural y por siempre estar a la moda en todo momento, pero, a que no sabías que la famosa acaba de cumplir 51 años y es increíble lo muy bien que se conserva. Necesitamos que pase la rutina del Skin Care.

5. Julia Roberts

Mujer Bonita solo hay una y por supuesto hablamos de Julia Roberts que con 52 años sigue siendo una mujer muy hermosa y talentosa que sigue robando suspiros con su bella sonrisa. A diferencia de algunas otras famosas, Julia si a dejado saber sus secretos para siempre mantenerse fresca y joven naturalmente.

4. Sandra Bullock

En nuestro top de famosas jóvenes nuestra querida y siempre amada Miss Simpatía ya cuenta con 56 años y seguimos sin poder creer lo increíble que sigue luciendo. Aunque dicen que los años pesan definitivamente no vemos que estos pasen por Sandra. ¡Que envidia!

3. Lourdes Munguía

Esta famosa actriz mexicana no pareciera que tiene 59 años de edad y aunque ella siempre ha confesado su fascinación por el ejercicio y por mantenerse activa, no podemos dejar pasar desapercibida la manera que se ve tan joven y tan fuerte a sus casi 60 años. ¡Bien por Lourdes!

2. Maribel Guardia

Por supuesto que Maribel Guardia tenia que estar en nuestro top de famosas jovenes. Maribel con 61 años se lleva un gran mérito por siempre verse tan bien y aunque sea natural o arreglado no podemos dejar de envidiarla ¿Cuantas quisiéramos vernos así a nuestros 61 años? La verdad es que Maribel Guardia siempre ha sido de las pocas famosas que siempre ha mantenido un físico, rostro y piel muy bien conservado y merece ser digna de admiración por tan cuidada que se mantiene. ¡Como los vinos!

1. Cher

Nuestra numero uno se lleva todas las palmas de oro, la cantante y actriz reconocida internacionalmente se ve mucho mejor que muchas de las famosas actuales y es que Cher ya cuenta con 74 años y estos siguen sin pasar por ella y aunque mucha gente dice que es producto de muchas cirugías, nosotros decimos que se sigue viendo espectacular.

