Zona Norte campeón del Interzonas Lorena Ochoa.

La Asociación de Clubes de Golf del Norte se coronó en el Campeonato Nacional Interzonas “Lorena Ochoa” tras una vibrante ronda final, donde peleó mano a mano con Zona Centro por llevarse a casa la Copa Challenge.

“Estoy sumamente emocionado de ver a todos estos niños y papás reunidos en esta que es la máxima fiesta de golf de nuestra Federación. Felicito a los niños, a estos grandes campeones, que nos deleitaron con su juego. El hecho de estar aquí los convierte en campeones”, afirmó Fernando Lemmen Meyer, presidente de la Federación Mexicana de Golf.

Otro de los responsables del progreso del golf mexicano es José Manuel González, el presidente del Comité Infantil Juvenil, quien resaltó que el Interzonas es una fiesta de golf.

“Tuvimos cuatro días fantásticos. La convivencia entre papás e hijos, hablar de golf, las amistades que se crearon durante esta semana son momentos que recordaremos toda la vida. En la vida hay momentos que nos marcan y este Interzonas es uno de ellos”, destacó el dirigente.

Además cabe señalar que en este torneo realizado del 30 de abril al 3 de mayo, compitieron 372 golfistas procedentes de las siete zonas en las que se divide el golf nacional: Asociación de Clubes de Golf del Norte -anfitriona del evento-, Asociación de Golf del Sur, Asociación de Golf del Sureste, Asociación de Golf del Valle de México, Asociación de Golf Zona Pacífico, Zona Centro y Golf Amateur de Occidente.

Mientras que los equipos se formaron a partir del ranking de cada gira regional: las cuatro mejores jugadoras y los cinco mejores golfistas, de cada categoría (desde la de siete años y menores, hasta la de 18 y menores). Todos se distribuyeron en los dos campos sede: Club Campestre Monterrey y Las Misiones Club Campestre.

En total, se jugaron seis categorías femeniles y seis varoniles, de las cuales, Zona Norte obtuvo siete primeros lugares, un segundo, dos terceros sitios y dos quintos puestos para levantar la tan anhelada Copa Challenge.

Finalmente, los ganadores de las categorías 18 años y menores varonil tendrán la posibilidad de participar en un evento clasificatorio para el U.S. Amateur. Mientras que, las ganadoras de la categoría 18 y menores femenil podrán competir en la clasificación para el U.S. Women´s Amateur, U.S. Girl’s o U.S. Women’s Four Ball.

Finalmente, la Federación Mexicana de Golf agradece el apoyo de sus patrocinadores Unifin, Hertz, Conade, TaylorMade y Powerade por impulsar el golf mexicano y hacer posible la exitosa realización del LXI Campeonato Nacional Interzonas “Lorena Ochoa”.

