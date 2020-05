Zlatan se compara con Michael Jordan.

La polémica declaración de Ibrahimovic con la mentalidad que tenía el ex basquetbolista de la NBA.

El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, compartió la concepción de liderazgo del estadounidense Michael Jordan.

Quien consideró en su documental que un auténtico ganador debe ser extremadamente exigente e intransigente con sus compañeros para empujarles hacia el éxito.

“Es bueno ver ‘The Last Dance’ (el documental sobre la carrera de Michael Jordan)”.

“Ahora entienden qué significa jugar con un deportista ganador”.

“Que les guste o no. Si no les gusta, entonces no practiquen deporte”, escribió Ibrahimovic en sus redes sociales.

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 12, 2020