Zlatan Ibrahimovic niega su regreso a la Selección de Suecia. Unos días después de dejar entrever su posible regreso a la Selección de Suecia, Zlatan Ibrahimovic reveló que no piensa volver a vestir la playera de su país. El delantero de Milán confesó que una publicación en redes sociales que se interpretó erróneamente como su retorno al representativo nacional se trató de un mensaje irónico.

"Hace tiempo no te veo" 💥 El enigmático mensaje de Ibrahimovic portando los colores de la selección de Suecia que explota en redes. 🇸🇪 Zlatan no juega con su país desde el 22 de junio del 2016. pic.twitter.com/WF28v6AjEc — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) November 2, 2020

“Solo estaba tratando de hacer enojar a la gente en Suecia”, declaró Ibrahimovic al término del partido del domingo entre Milán y Verona, correspondiente a la Serie A. El atacante de los Rossoneri subió una fotografía a su cuenta de Instagram en la que porta la playera amarilla de Suecia y escribió “hace tiempo que no te veo”.

🥺 ¡ESE ZLATAN NOS MINTIÓ! 🇸🇪 @Ibra_official explicó la foto que subió a Twitter con una imagen suya con camisa de Suecia: 🗣 “Fue solo para irritar a Suecia, solo por placer, no porque quiera regresar a la selección nacional”. 🤔 ¿Crees que merezca regresar? pic.twitter.com/MpDujWQyMh — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 9, 2020

Ante este incógnito mensaje, el entrenador de la selección sueca, Janne Andersson, rechazó que tenga interés en las publicaciones de Zlatan y aseguró que se enteró del mismo a través de algunos conocidos de él. “Hubo algunas personas que me dijeron que había algo detrás de esa foto. Pero no entiendo lo que significa, está más allá de mí. No voy a gastar mucha energía en esto”, declaró Andersson.

Zlatan Ibrahimovic se retiró de la Selección de Suecia en 2016, después de disputar la Eurocopa de ese año. El delantero se despidió con 62 goles en 116 partidos. Además, participó en cuatro ediciones de la Eurocopa y en dos Copas del Mundo.

Zlatan publicó hoy un mensaje con la camiseta sueca, justo cuando se especula con su regreso a la selección. Suecia estará en la Euro 2021; Zlatan disputaría su quinta Eurocopa. Se aburrió en la MLS y ahora se está aburriendo de no estar en la Selección. Así es Ibra.

[📸EFE] pic.twitter.com/WnmetDmC7y — Juez Central (@Juezcentral) November 3, 2020

En la actual campaña, el sueco ha sido la pieza fundamental para que Milán se ubique en la cima de la Serie A. El atacante ha marcado en nueve ocasiones, en el mismo número de juegos, y ha asistido a sus compañeros dos veces.

