Zlatan Ibrahimovic: Milan nunca tuvo un rey, tienen a un Dios.

Inter de Milán recibió al AC Milan en el ‘Derby della Madonnina’, un partido con altas implicaciones rumbo a la próxima temporada de la UEFA Champions League.

El legendario futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, hoy jugador del AC Milan italiano, sigue agregando joyas a su repertorio de frases para la posteridad.

A través de redes sociales, Ibrahimovic publicó una frase en donde asegura que a pesar de nunca haber tenido un rey, hoy Milan “tiene un Dios”, acompañada de una foto donde sale rodeado de sus compañeros ‘rossoneros’:

De esta manera, Zlatan Ibrahimovic celebró su doblete ante el Inter, en el Derby della Madonnina , que sirvió para el triunfo del Milan (2-1) y, también, colocarse como líder único de la Serie A.

Milano never had a king, they have a GOD pic.twitter.com/LmQxt0XnwG

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 18, 2020