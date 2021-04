Zlatan Ibrahimovic está cerca de renovar su contrato con Milán. Zlatan Ibrahimovic regresó a jugar en Europa en 2020 y desde entonces se ha convertido en el mejor jugador de Milán. Con la conclusión de su contrato a la vuelta de la esquina, Il Diavolo puso manos a la obra para garantizar la estadía del histórico delantero sueco para la próxima temporada.

La Gazzetta dello Sport apunta que Zlatan Ibrahimovic, quien llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato por una temporada más, firmará el documento en el inicio de la semana entrante. — Daniel (@Danielxponk) April 10, 2021

En entrevista con Sky Sports, Paolo Maldini, directivo de los Rossoneri, confirmó que solo faltan por resolver algunos detalles para concretar la renovación de Ibra. “Solo faltan pequeños detalles. Estamos muy cerca de la renovación”, declaró el histórico otrora futbolista.

🔝 Zlatan Ibrahimovic, cerca de la renovación con el Milan hasta los 40 añoshttps://t.co/CDvqn3FfxH — Diario Olé (@DiarioOle) April 5, 2021

Asimismo, habló sobre la posible estadía de Gigio Donnarumma y dedicó algunas palabras duras al guardameta. Maldini aseguró que algunos jugadores, como él, desean tener una carrera larga en un solo club, mientras que otros no lo ven así. Además, insinuó que el portero no tiene muchos deseos para negociar su contrato con la directiva.

“Cada uno elige su carrera. A mí me dio alegrías estar en un solo club, a otros no, no estoy aquí para juzgar a nadie. Sé lo que el club pondrá en la mesa y cuál es mi idea de equipo. Para cerrar una negociación hay que ser dos”, añadió.

FT. Parma 1-3 AC Milan.



➔ Los rossoneros ganaron y siguen en la lucha por volver a la UEFA Champions League.

➔ Golazo de Rebic.

➔ Zlatan Ibrahimovic asistió y se fue expulsado (aparentemente por reclamos al árbitro).

➔ Kessié no deja de marcar diferencia.

➔ Leao liquidó. pic.twitter.com/itg5zqKNJF — Invictos (@InvictosSomos) April 10, 2021

Zlatan Ibrahimovic ha marcado 15 goles en 17 partidos durante la temporada 2020-2021 de la Serie A y es el goleador de Milán, a pesar de no ver acción en varios partidos por diversas lesiones. El año pasado marcó 10 anotaciones en 18 juegos a su regreso al balompié europeo con los Rossoneri.

