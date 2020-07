Zlatan Ibrahimovic desprecia a la Europa League. Milán ha tenido un resurgir desde la reanudación de la Serie A y pelea por jugar la próxima edición de la Europa League. A pesar de esto, Zlatan Ibrahimovic, fiel a su costumbre, realizó unas polémicas declaraciones en las que indicó que este certamen no está a la altura de su talento.

🗣 “Ibra juega para ser campeón. Ibra no es un jugador de Europa League y Milán no es un club de la Europa League”. Otra de sus típicas declaraciones de @Ibra_official, muy a su estilo. No se sabe aún si seguirá en @acmilan con quienes tiene contrato hasta el próximo mes. pic.twitter.com/MPTTf9vJio — Santiago Puente (@santipuente) July 10, 2020

“Ibra juega para ser campeón. Ibra no es un jugador de Europa League y Milán no es un club de la Europa League”, declaró el sueco en entrevista con ‘Sportweek’. Asimismo, no garantizó su continuidad con los Rossneri, escuadra a la que llegó durante el pasado mercado invernal de fichajes, proveniente del Galaxy de Los Ángeles.

“He tenido un cara a cara con Gazidis necesario. ¿Rangnick? No sé quién es. Si las cosas siguen así es difícil que me quede. No soy un jugador de Europa League y el Milan no es un club de Europa League" 🎙 Zlatan Ibrahimovic pic.twitter.com/i9rveEFfhM — AC Milan 🇮🇹 (@ACMilanGoleador) July 10, 2020

“Se necesita una reunión cara a cara con (Ivan) Gazidis (ejecutivo del club). Si ese es el caso, es poco probable que suceda (la renovación)”, expresó Ibrahimovic sobre las condiciones que tendría que haber para que continúe con el equipo.

Además, habló sobre los rumores que indican que Milán estaría interesado en convertir a Ralf Ragnick, entrenador de RB Leipzig, en su estratega para la próxima temporada. El sueco aseguró que desconoce al técnico, por lo que no opinó más allá de estas versiones periodísticas. “¿Quién es (Ralf) Rangnick? No sé quién es Rangnick”, agregó.

Zlatan Ibrahimovic: “Ibra no es un jugador de Europa League, el Milan no es un club de Europa League. Ibra nació para jugar al fútbol y es hasta la fecha el mejor en hacerlo. Si la situación del club no mejora, no creo seguir aquí la próxima temporada.” pic.twitter.com/ELPku0gKJr — Mundialistas (@Mundialistas) July 10, 2020

Zlatan Ibrahimovic regresó a Europa a principios de 2020, tras una aventura de dos años por la Major League Soccer. El sueco ha marcado seis goles en 13 partidos con Milán y apenas hace un par de días comandó una improbable voltereta ante Juventus, en el juego que ganó su equipo 4-2.

