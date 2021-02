Zlatan Ibrahimovic critica a LeBron James.

El delantero del AC Milan, fiel a su estilo, cargó contra el astro de la NBA.

Zlatan Ibrahimovic, astro del AC Milan, celoso a la carga en contra de LeBron James, jugador de Los Angeles Lakers y señaló que no debería inmiscuirse en política.

En entrevista a Discovery y fiel a su estilo , el sueco le hizo una “sugerencia” a ‘The King’.

“Es fenomenal en lo que hace. Pero no me gusta cuando personas con algún tipo de estatus se dedican a la política al mismo tiempo. Quiero decir, haz lo que se te da bien. Cíñete a lo que haces”, dijo Zlatan.

“Juego al futbol porque soy el mejor jugando al futbol. No me gusta la política. Si hubiera sido político, me habría metido en política. Es el primer error que cometen las personas cuando se vuelven famosas y alcanzan cierto estatus”, agregó.

Además, libra reiteró a Ronaldo Nazario como el mejor jugador a su parecer y criticó que los futbolistas hoy en día tengan cierto estatus gracias a las redes sociales.

“Hoy los jugadores jóvenes juegan cinco minutos y son vistos como grandes por la gente. Me alegro de venir de la vieja escuela. Las redes sociales lo han cambiado todo, hoy gracias a las redes sociales los jugadores son vistos como campeones a pesar de haber hecho poco. Antes no era así”.

“Antes, tenías que lograr grandes cosas y, durante mucho tiempo, para ser visto como un gran jugador. Me gusta más la vieja escuela”.

