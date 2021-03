Zlatan Ibrahimovic aviva la polémica con LeBron James. Una semana después de criticar a los atletas que son activistas políticos, en específico a LeBron James, Zlatan Ibrahimovic reiteró su desacuerdo con las posturas que pueden tomar algunos deportistas. El delantero de Milán aseguró que los atletas tienen el deber de “unir al mundo” y pidió dejar la política para los políticos.

Zlatan Ibrahimovic y un nuevo mensaje con dirección a LeBron James 🗣https://t.co/se6KMij8Pt pic.twitter.com/H1FFdpXHU8 — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) March 2, 2021

“Los atletas unen al mundo, la política lo divide. Nuestro papel es unir al mundo haciendo lo que mejor hacemos. Los atletas deben ser atletas y los políticos deben hacer política”, declaró el sueco durante el inicio del festival de música de San Remo, del que es coanfitrión.

La polémica comenzó hace algunos días, cuando Ibrahimovic lamentó que LeBron James utilizara su plataforma para expresar sus opiniones políticas. “[LeBron James] es fenomenal en lo que está haciendo, pero no me gusta cuando la gente tiene algún tipo de estatus, van y hacen política al mismo tiempo. Haz lo que se te da bien. Haz la categoría que haces. Juego al futbol porque soy el mejor jugando al futbol”, declaró el futbolista a Discovery +.

Tras conocer la picante opinión de Zlatan, LeBron James respondió y aseguró que no se “callara” sobre los asuntos que están mal en Estados Unidos e ironizó con una acusación de racismo que hizo en 2018 el jugador de Milán.

Zlatan Ibrahimović opinó sobre James: "Dedícate a lo que haces bien, aléjate de la política."



La respuesta de LeBron James.👇 #NBA pic.twitter.com/zMMCP5Iu0E — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 27, 2021

“No me callaré sobre cosas que están mal. Predico sobre mi gente, sobre igualdad, igualdad social, racismo, opresión sistemática, opresión hacia el voto ciudadano, cosas así que suceden en nuestra comunidad, porque yo fui parte de mi comunidad y vi lo que estaba pasando… Me parece gracioso que diga eso porque es la misma persona que, en 2018, cuando estaba en Suecia, se quejó debido a que su apellido no era un cierto apellido en su país y sintió que había racismo”, declaró James la semana pasada.

