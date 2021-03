Zinedine Zidane no piensa en su futuro con Real Madrid.

El entrenador del club merengue dijo que sólo le preocupa el presente y pelear por conquistar títulos.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dijo este viernes que sólo le preocupa el presente y pelear por conquistar títulos esta temporada, no aseguró su continuidad en el banquillo del equipo blanco y señaló que “esto un día se va a acabar” y que de nada sirven los contratos en el mundo del futbol.

Lo que dijo el técnico francés sobre la nueva lesión de Eden Hazard, del que afirmó que está convencido de que un día dará al Real Madrid su verdadero nivel, con y sin él en el banquillo, provocó que el madridismo se cuestione su continuidad. “¿Y qué? Por eso yo miro el día a día y no miro más allá de lo que estoy haciendo ahora”, respondió Zidane.

“Yo no planifico nada. Puedes firmar 10 años aquí y mañana estas fuera y al revés. A mí lo que me anima es el día a día y el resto son discusiones de las que no puedo decir nada”, añadió.

Zidane ha dejado en los últimos tiempos varios mensajes enigmáticos en sus comparecencias al hablar de su continuidad en el banquillo.

“El mundo del futbol es el que es, no voy a cambiar nada, siempre me ha gustado. Tuve la suerte de poder jugar en este gran club y ahora entrenar”.

Zinedine Zidane no piensa en su futuro con Real Madrid.

Finalmente “lo disfruto cada día. De lo que se dice no voy a cambiar nada, solo puedo disfrutar porque esto un día se va a acabar”, sentenció.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen