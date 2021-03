Zinedine Zidane habla sobre la polémica mano del derbi madrileño. Real Madrid rescató un punto en el Derbi Madrileño y estuvo cerca de llevarse el triunfo si el árbitro hubiera señalado lo que parecía un claro penal a favor de los Merengues. A raíz de la polémica decisión del árbitro Alejandro Hernández Hernández, Zinedine Zidane se mostró respetuoso de la marcación, aunque señaló que sus jugadores afirman que había una mano de Felipe dentro del área.

Zidane y la polémica: «Mis jugadores dicen que es mano» https://t.co/4YBHJhHdcg — minelka (@Minelka_xo) March 7, 2021

“No se me pasa nada por la cabeza, lo que diga yo no va a cambiar nada. Sabemos que la labor de los árbitros es complicada y no podemos entrar en eso, es responsabilidad del árbitro. Los jugadores decían que era mano, pero el árbitro ha dicho que no”, declaró el estratega de los Blancos al ser cuestionado por la polémica arbitral.

Escandaloso: Hernández Hernández no quiso pitar un claro penalti por mano de Felipe tras verlo en el VAR https://t.co/eIa9LRWnGt — okdiario.com (@okdiario) March 7, 2021

Por su parte, Casemiro aseguró que si Felipe no interrumpe el viaje de la esférica con su brazo, él estaba en posición de marcar el tanto que hubiera significado el triunfo de la Casa Blanca.

Benzema empata sobre la hora en un derbi de Madrid

Manchester United vence al City y acaba con su racha de triunfos

Zinedine Zidane habla sobre la polémica mano del derbi madrileño; dice que sus jugadores afirman que debió ser penal

“Ni para nosotros está claro (la norma). No damos excusas del árbitro. Si no toca en la mano, yo iba a meter el gol y le he intentado explicar eso al árbitro. Es su decisión y tenemos que respetarla. Es un buen árbitro, fue a verlo al VAR y eso es positivo, pero yo le he intentado explicar que si no toca estaba yo solo detrás. Pero tenemos buenos árbitros en la Liga y hay que respetarlo”, declaró el mediocampista a Movistar +.

Si ese balón no da en la mano de Felipe remataba Casemiro.



Hernández Hernández, eh. pic.twitter.com/dioWazIuLo — Real Gómez (@RealGomezRM) March 7, 2021

En los minutos finales, Felipe detiene el rumbo de la esférica con su brazo y de inmediato los jugadores de Real Madrid solicitaron el penal. El VAR pidió la revisión de la acción, sin embargo, Hernández Hernández determinó no calificarla como falta, por lo que se desató la polémica al término del juego.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen