Zidane no asegura su continuidad con Real Madrid.

De todos los lesionados Real Madrid solo recuperó a Isco que entra con normalidad.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid no asegura su permanencia en el banquillo para el próximo año, sin embargo si piensa terminar la temporada con merengues.

Destacó el apoyo que tiene y la calidad de sus jugadores para luchar hasta el final por el título que llegó en la victoria sobre el Huesca.

La buena noticia para el Madrid es que recuperé a Isco que estaba internado con normalidad en estado de shock con el Getafe, incluso el lateral de la derecha tras las lesiones de Álvaro Odriozola, Dani Carvajal y Lucas Vázquez.

“¿Por qué abandonar? Es impresionante, estoy haciendo lo que me gusta. Hay momentos complicados en los que estás un poco tocado, es así la vida de un ser humano, pero vamos a pelear, podemos hacer cosas buenas con la plantillar que tenemos”.

“El Real Madrid es un gran club que siempre tiene que competir. Siempre habrá cambios aquí. Vivo el día a día, el partido de mañana es lo que me interesa. Del resto, como no se lo que va a pasar, no veo más allá del próximo partido que es donde tenemos la mente”.

“Estamos en el mismo barco aquí, me siento apoyado por todos. Al final en el fútbol sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a hacer las cosas bien como hace tiempo.

“En una temporada hay dificultades, hay que aceptar cuando las cosas se ponen difíciles y hay que afrontarlas, lo que queremos hacer, cambiar la situación. Tenemos un equipo con jugadores importantes que son muy buenos y no han ganado mucho aquí. Eso no me impide seguir trabajando duro “, dijo el entrenador merengue.

El Real Madrid es tercero con 43 puntos en 21 partidos, empatado con el Barcelona que es segundo por diferencia de goles, pero a siete unidades del Atleti, que es líder con 50 puntos pese a los problemas de coronavirus qiue sufre, y dos encuentros menos que los grandes del futbol español.

