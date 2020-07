Zidane: “Nada de confianza y decir que se acabó”.

El técnico del Real Madrid, no piensa lanzar un mensaje victorioso hasta que no haya conquistado matemáticamente LaLiga Santander y, tras un nuevo empate del Barcelona que permitirá al conjunto blanco ampliar la distancia a cuatro puntos si vence al Getafe, afirmó que en esta jornada “no pasará nada definitivo”.

“Nuestra intención es intentar ganar todos los partidos pero no se sabe lo que puede pasar. Tenemos un equipo para intentar ganar. Faltan seis partidos y tenemos que repetirlo hasta el final. Hemos ganado cinco pero no significa nada. Hay que repetir mañana y luego otro”, manifestó en una rueda de prensa telemática.

“No sabemos lo que va a pasar mañana, pero aunque ganemos no pasará absolutamente nada definitivo. No va a cambiar nada, vamos a seguir nuestra línea con fuerza y nada más. Tenemos que tener energía ante un rival muy complicado como el Getafe pero buscaremos la solución para ganar el partido”, añadió.

De lo que está seguro Zidane es de que sus jugadores no cometerán un exceso de confianza ante la oportunidad que tienen de dar un golpe a la Liga. “Son 6 partidos, 18 puntos, y hasta que matemáticamente no seas campeón no puedes decir nada. Tienes que jugar y respetar al rival. Estamos bien y hay que seguir. Nada de confianza y decir que se acabó, para nada. Los jugadores saben que no hemos ganado absolutamente nada”.

No quiere entrar el técnico madridista en cuestiones de calendario en una semana en la que el Real Madrid descansará menos de 72 horas entres sus partidos ante el Getafe y el Athletic Club en Bilbao. “Ya hemos hablado muchas veces del calendario y no puedo hacer nada. Solo podemos preparar bien los partidos y recuperar bien”.

Sobre el momento de Eden Hazard, pidió tiempo para que muestre su mejor versión y recordó que varios golpes que ha recibido en los cuatro partidos que ha disputado siempre han ido al tobillo operado.

🎙️💬 #Zidane: "Nos quedan seis finales y pensamos únicamente en intentar hacer lo máximo para ganar".#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/DQTak70OPT — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 1, 2020

“Sabemos el jugador que es, fundamental y muy bueno. Los rivales lo saben también y ojalá no haya ninguna intención de hacer daño a un jugador. El rival siempre intenta jugar fuerte contra nosotros”, reconoció.

Zidane: “Nada de confianza y decir que se acabó”.

“Con Eden hay que estar tranquilos, ha tenido un tiempo fuera del campo con muchas dificultades y hay que ir despacito. No tengo la menor duda de que luego todo va a desaparecer y que va a estar muy bien dentro de poco”, añadió.

Síguenos Twitter @ElDictamen en