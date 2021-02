Zidane le dice a la prensa: “Merezco respeto”.

El francés se defendió de los constantes rumores sobre su salida del Real Madrid.

Zinedine Zidane , director técnico del Real Madrid, y quien volvió a los entrenamientos tras superar su contagio por COVID, exigió ‘respeto’ para sus jugadores y para él ante los constantes rumores que ponen en entredicho su continuidad como mandamás de los merengues.

En conferencia de prensa y visiblemente enfadado, Zidane reprochó a la prensa los continuos rumores sobre su posible salida de la Casa Blanca, al tiempo que aseguró, la actual plantilla es la misma que consiguió el título de Liga el año pasado, por lo que tiene derecho a pelear por conseguir un título en la temporada:

“Me reivindico con mis jugadores para que nos dejen trabajar. Tenemos el derecho de pelear, al menos este año”.

“Es verdad que el próximo año hay que cambiar, pero este año dejarnos pelear a esta plantilla que ganó la liga el año pasado, no hace diez”.

“Un poco de respeto. Decirme a la cara que hay que cambiar el entrenador, pero no solo por detrás”, dijo con tono de enfado.

“Lo que me hace reír es que me pregunten si estoy fuera cada vez que hacemos un mal partido. No merezco este tratamiento por parte de la prensa y pienso al contrario, que tenemos derecho a pelear”.

“Espero un poco de respeto y si no llegamos a los objetivos seré el primero que se va a criticar porque tengo responsabilidad”.

“Estoy enfadado, dos semanas encerrado en una jaula y tenía ganas de salir y decir que voy a pelear hasta el final”, señaló Zidane.

