Zidane dice que Real Madrid no necesita ningún refuerzo.

Eden Hazard, Isco Alarcón, Marco Asensio, y Lucas Vázquez cerraron la semana de entrenamientos en la ciudad deportiva del Real Madrid al mismo ritmo que sus compañeros y están a disposición de Zinedine Zidane, que debe decidir si regresan en la visita al Real Betis.

La última sesión en La Ciudad Real Madrid confirmó la recuperación total de sus lesiones de Isco, Asensio y Lucas Vázquez. Así como la continua mejoría en el estado físico del belga Hazard que podría reaparecer en la tercera jornada de LaLiga Santander, la segunda con partido para el equipo de Zidane.

El entrenador francés siguió de cerca el último entrenamiento y debe decidir primero si amplía la lista de convocados respecto a la primera que no completó para medirse a la Real Sociedad (citó a 22 pudiendo llevar 23). Con la presencia de jugadores a los que puede recuperar para el desplazamiento a Sevilla. Y posteriormente decidir si les da minutos o es pronto por su tono físico.

No podrá contar Zidane para enfrentarse al Real Betis con el central brasileño Militao, que un día más se ausentó del trabajo de campo por una lesión muscular. Ni con el delantero Mariano Díaz que prosigue con la recuperación de la operación de amigdalitis a la que se sometió.

En conferencia de prensa, Zidane no respondió a las palabras del galés Gareth Bale tras su cesión al Tottenham, tras afirmar que no se arrepiente de nada, y tras la salida de varios de sus jugadores no pidió refuerzos de forma pública aunque dejó la puerta abierta hasta el 4 de octubre.

“No voy a contestar a Gareth. Le deseamos lo mejor para lo que le viene y nada más, nosotros ahora estamos con lo nuestro aquí”. Dijo Zidane en rueda de prensa sin entrar a valorar las palabras de Bale.

El técnico madridista no desveló sus deseos en la salida de más jugadores de la plantilla y el refuerzo de alguna demarcación como la delantera. Se mostró satisfecho con lo que tiene sin cerrar puertas a posibles llegadas.

“La plantilla que tengo es esta y no quiero nada, no voy a pedir nada. Luego puede pasar de todo hasta el 4 de octubre, eso sí todos los entrenadores lo que queremos es que ya llegue ese día. Y se deje de hablar de quien viene y quien sale, pero hasta ese día puede pasar de todo”, manifestó.

“A la prensa le interesa quien va a venir pero yo estoy contento con mi plantilla, es la mejor, confío plenamente en ella”.

“Lo que vamos a hacer es trabajar para estar bien físicamente porque estando bien preparados podemos competir y al final llegar a los objetivos que tenemos que es ganar”, sentenció.

