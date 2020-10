Zidane descarta problemas en el Madrid por caso Mbappé.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se pronunció sobre los rumores que colocan al delantero francés Kylian Mbappé, como uno de los próximos fichajes del cuadro merengue.

“No sé si está justificado o no lo que se habla sobre Mbappé, pero no hay impacto porque siempre hay muchos rumores en torno al Real Madrid y no hablo en especial de él, si no de todos los jugadores en general. Los rumores no molestan ni influyen en el vestuario”.

👔 #Zidane: "Mañana tenemos un partido y después un bloque de siete partidos. Estamos preparados para empezar este tramo."#RealMadridCádiz | #HalaMadrid pic.twitter.com/le8xgtsqhN — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) October 16, 2020

“La época de fichajes está terminada, tenemos este equipo para luchar por todo y es lo que vamos a intentar hacer”, agregó Zidane.

De igual forma, Zidane evitó profundizar sobre una posible contratación del delantero noruego Erling Haaland, quien se ha convertido en uno de los objetivos de los grandes europeos: “No es mi jugador, pero es bueno”.

Sobre el duelo ante el Cádiz, con el que los blancos retomaran la actividad en la Liga española. Tras el parón por la fecha FIFA, Zidane apuntó:

“Es un conjunto muy disciplinado que acaba de subir y nos lo va a poner difícil con un partido incómodo seguro. Todos los equipos de La Liga son muy difíciles de jugar, aunque sea un recién ascendido, porque la Segunda división en España es muy competitiva. Lo importante es estar preparados, no pensar que acaban de subir y saber que habrá dificultades a superar para sacar un buen partido y sumar los tres puntos”. Destacó Zidane.

🎙💬 EN DIRECTO: ¡Rueda de prensa de Zidane previa al partido contra el @Cadiz_CF! #RealMadridCádiz https://t.co/VunE8XcOa8 — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) October 16, 2020

“Lo importante es hacer las cosas al cien por cien y dar el máximo, conozco la situación y lo que significa el trabajo de ser entrenador del Real Madrid. Sé dónde estoy, conozco al club desde hace 19 años y es la mejor cosa que me ha pasado. Cada partido voy a ser juzgado pero así es el cargo que tengo”, sentenció Zidane.

Real Madrid marcha como líder de la Liga de España con 10 puntos (y un partido menos). Se enfrentará este sábado al Cádiz, en punto de las 11:30 horas, por la fecha 6 del campeonato.

