Zidane contra periodista: Tu trabajo es una vergüenza.

El exentrenador del Real Madrid fue cuestionado en la calle por su salida del club.

Zinedine Zidane fue cuestionado en la calle por un periodista español por su salida del Real Madrid mientras vacacionaba con su familia a lo que el entrenador reaccionó diciéndole que su trabajo era una vergüenza por preguntar siempre las mismas tonterías.

El francés no contuvo su enojo con el reportero que lo encaró en la calle mientras caminaba con su esposa e hijos para pasar un tiempo libre, Zizou se enfrascó en una discusión con el periodista.

Incluso Zidane jaló a uno de sus hijos menores quien ya se había enganchado también con el periodista en cuestión y optó por darse la vuelta y marcharse no sin antes dejar en claro al sujeto. ‘Tu trabajo es una vergüenza”.

El ahora exentrenador del Real Madrid decidió marcharse del club al no sentirse apoyado por la directiva encabezada por Florentino Pérez y luego de un año en blanco donde el Atlético de Madrid les ganó LaLiga y el Chelsea los echó de la Champions League.

“He decidido marcharme y quiero explicarles bien las razones. Me voy, pero no me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar. En mayo del 2018 me fui porque después de dos años y medio con tantas victorias y tantos trofeos sentía que el equipo necesitaba un nuevo discurso para mantenerse en lo más alto.

“Hoy las cosas son diferentes. Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito. No me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo”, publicó a través de una carta en el Diario AS.

