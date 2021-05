Zidane confirma que Ramos regresa y la baja de Hazard.

El técnico del Real Madrid aseguró que contará con el capitán para el último partido.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, confirmó que cuenta con el capitán Sergio Ramos para el último partido de la temporada ante el Villarreal, jornada en la que se decide LaLiga, y una nueva ausencia del belga Eden Hazard, por un problema que no determinó.

“Hazard algo tiene, poca cosa pero como siempre, no queremos arriesgar”, desveló Zidane en rueda de prensa. “Si no entrenó hoy con el equipo es porque le pasa algo. Mañana no va estar”, añadió.

Por contra, el técnico madridista recupera a Sergio Ramos y el francés Raphael Varane. Zidane admitió antes de facilitar la convocatoria esta tarde, que el capitán será citado tras completar dos entrenamientos con el grupo.

“Sergio mañana va a estar con nosotros, ha entrenado con normalidad y va a estar. El equipo se verá mañana”, aseguró.

En su equipo, dejó claro Zidane, siempre contaría con Sergio Ramos y no tendría duda de que a pesar de sus pocos partidos disputados en 2021, sería un fijo para la Eurocopa si fuese Luis Enrique Martínez.

“No soy el seleccionador de España, si me preguntan yo siempre me llevaré a Sergio, pase lo que pase, porque lo da siempre todo”, comentó.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, realizó este jueves parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Apurando para poder jugar el último partido de la temporada en LaLiga Santander frente al Villarreal de este sábado (18:00 horas CEST). En el que el conjunto blanco se juega sus últimas opciones de ganar el título.

El equipo de Zinedine Zidane se encuentra a dos puntos del líder, el Atlético de Madrid, que visita al Valladolid a la misma hora. Un encuentro para el que el técnico galo ya ha recuperado a su compatriota el central Raphael Varane. Quien completó la sesión por segundo día consecutivo, dejando atrás la lesión muscular en el abductor derecho, que sufrió el pasado 1 de mayo ante Osasuna.

