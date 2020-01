Yu Darvish duda si Astros robaron señas en la Serie Mundial. Después de que se conociera que los Astros de Houston robaban las señales de sus contrincantes con la ayuda de equipos electrónicos durante 2017, año en el que se alzaron el título de la Serie Mundial, Yu Darvish, lanzador de los Cachorros de Chicago, se pregunta si los embates que recibió de los texanos cuando jugaba para los Dodgers de Los Ángeles fueron producto de las trampas que empleaban para conocer los lanzamientos.

Durante su aparición en el Festival Invernal de Fanáticos de los Cachorros, el pitcher japonés coqueteó con la idea de que tal vez no dio pistas sobre los lanzamientos que estaba por enviar, tal como se lo dijeron los bateadores de los Astros.

“Un par de jugadores de los Astros me dijeron que estaba dejando saber los lanzamientos, pero ahora, sale a relucir que ellos estaban robando señas. ¿Estaba dejando saber mis pitcheos, o estaban ellos robando señas”, señaló Darvish.

