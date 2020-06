Yon de Luisa habla sobre las demandas interpuestas por Fidel Kuri. Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), habló sobre las demandas que recibieron por parte de Fidel Kuri Grajales, expropietario de los Tiburones Rojos de Veracruz, y aseguró que se encuentra “despreocupado” por este tema. Asimismo, el mandamás del balompié nacional mostró su disposición a trabajar con las autoridades durante los juicios que enfrentan.

“El Club Veracruz no es un afiliado, ya no nos quita en nuestra operación del día a día nuestra atención, si piden videos de la Asamblea, no hay porque no nos grabamos, solo hay actas y si hay que trabajar con las autoridades, lo hacemos pero ya es tema de abogados”, declaró de Luisa en entrevista con el portal ‘Mediotiempo’.

Sobre la existencia de la fianza que contrataron los Tiburones Rojos previo a su participación en el Apertura 2019, Yon confirmó la validez de esta; además detalló que tiene un valor de 10 millones de dólares y que está a nombre de la FMF.

“Todo el que ha tramitado algo en un banco o afianzadora, no tiene los papeles si no procedió, si tenía que realizar muchos pagos y no lo hizo eso no tiene relevancia porque la fianza está a nombre de la Federación Mexicana de Futbol, la fianza existe, está vigente y es una fianza por 10 millones de dólares, alrededor de 200 millones de pesos, si pagaron o no la prima posterior que se cobra es otra cosa”, añadió.

Por último, Yon de Luisa dijo que espera que en las próximas semanas puedan cobrar la totalidad de la fianza y con esto liquidar las deudas que dejó Veracruz con su exjugadores al momento de su desafiliación.

“Después de la desafiliación se dieron 30 días para que todos los afiliados pudieran registrar algún otro adeudo y llegaron más y se incluyeron en la reclamación a la afianzadora y estamos entendiendo que es una reclamación compleja porque no es un caso fácil porque son muchos casos y ojalá en los próximos días tengamos luz por parte de la afianzadora y los jugadores puedan cobrar”, finalizó.

