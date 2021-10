Yon de Luisa explica la ausencia del Chicharito de la Selección Mexicana. Javier Hernández cumplió dos años sin ser llamado a la Selección Mexicana y finalmente se tiene una pista de su notable ausencia. En entrevista, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), reveló que Chicharito no ha sido convocado por Gerardo Martino por una situación “interna”, la cual no reveló.

“Javier fue consideración del técnico por eso se le llamó y por eso jugó. En ese periodo se dieron una serie de cosas internas que así se decidió mantenerlas por lo cual el técnico ha decidido no convocarlo y en ese sentido lo hemos platicado repetidas ocasiones, lo que decida el Tata tiene todo el apoyo de Gerardo Torrado y los dos tienen todo mi apoyo”, dijo el directivo en plática con Telemundo.

Aunque no precisó la falta cometida por Hernández Balcázar, de Luisa insinuó que su ausencia podría ser por realizar exigencias que lo pondrían por encima del resto de los seleccionados mexicanos. “La parte que no estamos de acuerdo es cuando existen exigencias que son individuales y ponen los intereses personales por encima de los intereses del grupo”, añadió.

Yon de Luisa explica la ausencia del Chicharito de la Selección Mexicana y apoya su no convocatoria

A pesar de esto, el presidente de la FMF dejó en claro que el goleador del Galaxy de Los Ángeles tiene las puertas abiertas del Tri, toda vez que no está vetado. “Todos los jugadores tienen esa oportunidad [jugar en selección] al fin del día es decisión del técnico y lo que he dicho muchas veces es que yo no tengo ninguna persona vetada”, concluyó.

Javier Hernández, el máximo goleador en la historia del Tri, vistió por última vez la playera de México el 7 de septiembre de 2019, durante un partido amistoso ante Estados Unidos.

