Yon de Luisa defiende el regreso del repechaje en la Liga Mx. La Liga Mx anunció hace un par de día la reinstauración del ‘repechaje’ a partir del Apertura 2020 y expandió el número de participantes en la liguilla a 12. Pese a que esta determinación ha despertado molestia entre algunos equipos, aficionados y medios de comunicación, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), respaldó el formato y resaltó el beneficio económico que tendrá.

“Lo que estamos viviendo es una época donde todos tenemos que poner de nuestra parte para poder recuperar, en lo económico, comercial y deportivo. Es momento de construir una manera diferente. Si entendemos que los patrocinadores, las televisoras, los estadios; si entendemos que son los ingresos de los clubes, han sufrido en este periodo, me parece que es una propuesta inteligente porque va a recuperar cierta cantidad de partidos con el paso del tiempo”, declaró de Luisa en entrevista con Fox Sports.

El presidente de la FMF confirmó que el repechaje se realizará por los siguientes tres años en la Liga Mx y aseguró que brindará mayor emoción a los aficionados del balompié nacional. “Es una medida inteligente, que seguramente generará una gran emoción y que tendremos tres años para probarla, ya en una Asamblea los equipos decidirán si se cambia el formato”, agregó.

🚨Liga Mx🚨 Nueva Liguilla

– Clasifican directo primeros 4

– 8 siguientes juegan repechaje a partido único en la sede del mejor ubicado

5 vs 12

6 vs 11

7 vs 10

8 vs 9

Si hay empate directo a penales

– Con los 4 calificados del repechaje se juega liguilla a visita recíproca

— Fernando Cevallos (@FerCevallosF) June 9, 2020