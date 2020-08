Yoenis Céspedes opta por no jugar la temporada de MLB. Horas después de que los Mets informaran que Yoenis Céspedes no se había presentado al Truist Park para el tercer juego de la serie ante los Bravos de Atlanta, la novena de Nueva York dio a conocer que el cubano decidió no jugar el resto de la temporada, debido a la pandemia de COVID-19. Este mismo domingo, el equipo había revelado que no podía contactar al jugador y desconocía su paradero.

UPDATE: Yoenis Céspedes has decided not to play the remainder of the season for COVID-19 related reasons. — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) August 2, 2020

“(Yoenis) Céspedes nos informó que ha optado por no jugar por razones relacionadas al COVID-19. Es decepcionante que Céspedes no le haya informado al equipo sobre su decisión. Causó preocupación en todo el beisbol en general. Al final optó por no jugar, lo cual es respetable, pero no ha debido ser de esta forma”, expresó Brodie Van Wagenen, gerente de los Mets.

When Yoenis Cespedes didn't show up today, the Mets sent security to his room. They found it empty. He had taken his belongings, just up and left, and through his agent informed the team mid-game that he was opting out, according to Mets GM Brodie Van Wagenen. — Jeff Passan (@JeffPassan) August 2, 2020

Por primera vez en dos años, Yoenis Céspedes se encontraba sano y preparado para jugar con Nueva York. El cubano no jugaba con el equipo desde julio de 2018, debido a diversas lesiones. En 2019, Céspedes no participó en un solo partido, después de que se fracturara un tobillo en una extraña caída acontecida en su rancho.

El jardinero conectó un cuadrangular en su regreso a los diamantes y dio el triunfo en la inauguración de la temporada a los Mets sobre Atlanta. Desde entonces batalló para poner buenos números ofensivos. Céspedes se despide del año con un promedio de bateo de .161, con dos jonrones y 15 ponches en 34 apariciones a la caja.

Este domingo, los Mets sufrieron su quinta derrota consecutiva, y tercera de la serie, al caer 0-4 ante los Bravos. El día de mañana, Nueva York buscará evitar la barrida cuando se mida por sexta ocasión en el calendario a Atlanta en el Truist Park.

