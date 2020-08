Yoenis Céspedes no se presentó al juego entre Mets y Bravos. Esta tarde, los Mets de Nueva York arribaron al estadio Truist Park con la esperanza de ganar su primer encuentro de la serie ante los Bravos de Atlanta. Sin embargo, Yoenis Céspedes no tuvo los mismos planes y no apareció junto con el resto de sus compañeros para el partido.

BREAKING: Yoenis Céspedes did not show up to the ballpark today, nor give the Mets any explanation why.

In a statement, the Mets say their attempts to contact him "have been unsuccessful."

— Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) August 2, 2020