Yildirim se quedó totalmente ido y Canelo lo iba a lastimar.

Joel Díaz, entrenador de Yildirim, reveló por qué detuvo la pelea contra Canelo.

Joel Díaz, entrenador de Avni Yildirim, relató cómo vivió la pelea entre el turco y Saúl ‘Canelo’ Álvarez y explicó las razones por las que decidió dar por terminada la pelea en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, al término del tercer round.

De acuerdo a Díaz, tras un par de episodios donde creía que Yildirim podría encontrar más de ritmo y dar pelea a Canelo. La nula reacción del turco en la esquina tras la caída del tercer round fue suficiente para no continuar:

“El primer round lo miré que empezó a tomar un poquito de ritmo, era más cauteloso en su defensa. El segundo round, pensé que iba a soltar un poquito más las manos. Después de la caída en el tercer round nunca se recuperó”, relató Díaz en entrevista con ESPN.

“Cuando Yildirim cayó, se levantó y cuando llegó a la esquina conmigo yo le hice unas preguntas y no me contestaba. Estaba lastimado y antes de que sonara la campana para comenzar el siguiente round. Le volví a hacer las preguntas, y cuando no me contestó se quedó totalmente ido y dije ‘No tiene caso’. La verdad en el próximo round Canelo sí lo iba a lastimar”, reveló Díaz.

Ante ello y sabiendo que ‘Canelo’ iba a mejorar con el paso de los rounds, el entrenador de Yildirim prefirió cuidar la integridad del turco.

“Los entrenadores tenemos una responsabilidad muy grande, está muy cerca, está como un hilo, tomar la decisión adecuada o la decisión no adecuada. Yo sé que Canelo iba a mejorar, se estaba fortaleciendo round con round y Yildirim sintió los golpes y después de que lo lastimaron no se iba a recuperar”.

