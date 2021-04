Yasiel Puig se enfunda en la franela de El Águila.

El Águila de Veracruz presentó a Yasiel Puig, con lo que sacude a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en su regreso. A través de un breve video, la novena jarocha develó el fichaje del estelar bateador cubano.

Minutos más tarde, Puig anunció su llegada a la LMB con El Águila en una publicación en su cuenta de Twitter. “Gracias México, por estar para mí una vez más en mi vida. Gracias El Águila por esta oportunidad y por abrirme sus brazos. Este Caballo Loco está agradecido, y feliz de jugar en el campo otra vez”, dijo el jardinero derecho en su cuenta y acompañó su texto con un video de algunas de sus jugadas en las Grandes Ligas.

THANK YOU MEXICO, FOR BEING FOR ME HERE ONCE AGAIN IN MY LIFE. THANK YOU @ELAGUILABEISBOL FOR THIS OPPORTUNITY AND FOR OPENING YOUR ARMS TO ME. THIS #WILDHORSE IS GRATEFUL, AND HAPPY TO PLAY ON THE FIELD ONCE AGAIN! PIC.TWITTER.COM/HTMJWFDGHY— Yasiel Puig (@YasielPuig) April 21, 2021