Yasiel Puig explica el incidente que tuvo contra los Diablos Rojos. Yasiel Puig habló sobre el incidente en el que se vio envuelto en el segundo partido de la serie ante los Diablos Rojos de México y lo catalogó como un evento que es “parte del juego”. En entrevista exclusiva con El Dictamen Deportes, la estrella cubana de El Águila de Veracruz reveló que fue provocado previamente por Gerson Bautista, lanzador de los Escarlatas, lo que terminó por encender los ánimos.

“Veo que el lanzador [Gerson Bautista] me dice como que entre a la caja de bateo. Después veo como que él estaba apurado para picharme y me dice ‘entra’ y me manotea. Entonces, cuando me tira un picheo por fuera le digo ‘entonces ahora entra tú con algo que yo pueda batear’”, dijo Puig durante la conversación con El Dictamen Deportes.

El Caballo Loco, como fue bautizado por el legendario cronista Vin Scully, señaló que Bautista se molestó y esto provocó que los dugout se vaciaran al instante. “Sabes que cualquier cosa que yo haga la gente la va a poner como quiera ponerla”, añadió sobre la reacción que ha habido sobre el incidente que no pasó a mayores el sábado por la noche.

Puig recordó que algunas llamadas en el conteo del umpire principal provocaron que los ánimos se calentaran en ambas casetas a lo largo del partido, lo que preparó el terreno para que ambas casetas estallaran.

“Los dos equipos estaban bien molestos con las decisiones que estaban tomando los umpires, en las bolas… y no nos parecieron cómo nos estaban cantando [las bolas], ya que mis compañeros y yo mismo tenemos que tirarle al próximo picheo”, recordó el cubano, quien señaló que el primer strike que le cantó el umpire de home, instantes previos al intercambio de palabras con Bautista, estaba fuera de la zona.

Puig reiteró que su intención no era comenzar una gresca, pero mencionó que este tipo de situaciones son “parte del juego”, por lo que lamentó que este incidente se haya hecho más grande de lo que realmente fue.

El Caballo Loco es consciente de que está en la mira de la prensa y de algunas personas, sin embargo, no se preocupa por esto y comentó que está tranquilo porque sus compañeros y amigos lo conocen a la perfección.

“No me preocupo por lo que piensan las personas [de mí]. Deberían preguntarle a los compañeros de equipo o a otras personas que han convivido conmigo cuál es su opinión sobre mí, no solo lo que sucede en el terreno, porque lo que pasa en el terreno se queda ahí”, dijo Yasiel, que aceptó que aún puede ser mejor dentro y fuera de los diamantes.

Puig expresó su alegría por formar parte de El Águila y por el apoyo que ha recibido en los últimos días de sus compañeros de equipo y mandó un mensaje de agradecimiento a todos los aficionados veracruzanos.

“Darle mucho las gracias a todas las personas del puerto de Veracruz. Muy amables por llevar la camiseta de Yasiel Puig, muy contento de que estén apoyándome, apoyando a mi equipo. Estamos aquí dando lo mejor de nosotros diario para poder traer una alegría al puerto… jugamos nada más para que ellos estén orgullosos de nosotros”, declaró.

Finalmente, Yasiel Puig dejó en claro que está comprometido con El Águila de Veracruz y mencionó que su meta es alcanzar la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol. “Vamos a dar el espectáculo que cada fanático, que cada ciudad necesita… para seguir en buena posición, hacia dónde queremos llegar todos nosotros: los playoffs”, concluyó.

