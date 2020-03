Yannick Ngakoue sin deseos de continuar en Jacksonville. A escasos días de que comience la agencia libre de la NFL, se vislumbra un pleito entre los Jaguares de Jacksonville y Yannick Ngakoue, quien expresó su deseo de salir de la institución a través de sus redes sociales tras culminar su vínculo laboral con este conjunto.

Jacksonville Jaguars will use their franchise tag on pass-rusher Yannick Ngakoue, per league sources. The tag will allow them to try to trade him if that’s what they decide or are forced to do. — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 2, 2020

El defensivo egresado de la Universidad de Maryland utilizó su cuenta de twitter para informar a la afición de Jacksonville que no es de su interés mantenerse en el equipo y agradeció a los seguidores del club por su apoyo a lo largo de las cuatro temporadas que perteneció a esta franquicia.

The Jaguars are aware I no longer have interest in signing a long term contract in Jacksonville. Duval, I love you and gave you guys everything I got. I’m thankful for the journey and look forward to continuing my career elsewhere. -91 — Yannick Ngakoue (@YannickNgakoue) March 2, 2020

“Los Jaguares están conscientes de que ya no tengo interés en firmar un contrato a largo plazo en Jacksonville. Duval (Jacksonville), los amo y les di todo lo que tenía. Estoy muy agradecido por la oportunidad y ansío continuar mi carrera en otro lugar”, expresó el cazamariscales.

A pesar de los deseos de Ngakoue, los Jaguares no estarían listos para dejar ir a una de sus estrellas en la defensa. De acuerdo a Ian Rapoport, insider de NFL Network, el equipo planea utilizar la etiqueta de ‘jugador franquicia’ para mantener a Yannick en la escuadra.

This will be interesting. The #Jaguars plan to franchise tag their pass-rusher and have him play for them in 2020. https://t.co/1MiPaPuZpS — Ian Rapoport (@RapSheet) March 2, 2020

En caso de que se concrete este movimiento, Yannick Ngakoue permanecería bajo contrato por una temporada con Jacksonville y cobraría un sueldo por encima de los 19 millones de dólares.

🏵 YANNICK NGAKOUE ETIQUETADO No quiere jugar en Jacksonville y el trade será la solución. Yo no pagaría más de una tercera ronda habiendo otros edges en la FA de mucha calidad: 1. Jadeveon Clowney

2. Matt Judon

3. Arik Armstead

4. Bud Dupree

5. Robert Quinn pic.twitter.com/jRdLrWlEsz — #Los_Buffalo_Bills_según_Sejirō ᴰʳᵃᶠᵗ ᵐᵒᵈᵉ (@LOS_BBSS) March 2, 2020

Sin embargo, el mensaje del ala defensiva podría indicar que en los próximos días se avecinaría una lucha en contra de la gerencia de los Jaguares. Ngakoue podría no firmar su contrato y ausentarse de los entrenamientos del club, lo que podría forzar a Jacksonville a encontrar un socio que desee adquirir al talentoso jugador.

Yannick Ngakoue: I don’t want to play in Jacksonville anymore. Three minutes later … Jacksonville: You’re not leaving (unless we get something out of it too) pic.twitter.com/z5Yy29TtZE — Sarah Ellison (@sgellison) March 2, 2020

Ngakoue fue seleccionado en la tercera ronda del Draft de la NFL de 2016. Después de cuatro temporadas en el equipo, el ala se ha convertido en uno de los pilares de la línea defensiva de los Jaguares al acumular 37.5 capturas de mariscal y 14 balones sueltos forzados.

