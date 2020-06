Yankees y Nacionales abrirían la temporada de Grandes Ligas. A menos de un mes del esperado inicio de la temporada 2020 de Grandes Ligas, se filtró uno de los partidos que formará parte del calendario del ‘Opening Day’. De acuerdo al diario ‘New York Post’, los actuales campeones de MLB, los Nacionales de Washington, se medirán ante los Yankees de Nueva York, en un compromiso que aún no tiene un horario y fecha definido.

BREAKING: Cole vs. Scherzer to get us started https://t.co/NxOoYvo9xC

— New York Post Sports (@nypostsports) June 27, 2020