Yankees de Nueva York mandan a tres jugadores a la lista de lesionados. Este viernes, los Yankees de Nueva York incrementaron el número de peloteros en su lista de lesionados, al colocar a Jamex Paxton, Luis Avilán y Gleyber Torres en esta bolsa. Estos tres jugadores se perderán al menos 10 días al ser desactivados por diversas lesiones que los aquejan.

“Hemos sido golpeados duramente en los últimos 10 días. Pero siento que estamos equipados para manejar esto. Siento que en algunos casos, estamos recibiendo mejores noticias de lo que esperábamos. Estamos esperando que hayamos evitado situaciones complicadas con Gleyber (Torres), (James) Paxton y (Luis) Avilán”, expresó Aaron Boone, manager de los Yankees.

2019: #Yankees set MLB record for most injured players in a single season

2020: Yankees place 6 All Stars (11 total players) on IL within first month

• Judge

• Stanton

• LeMahieu

• Torres

• Britton

• Paxton

• Severino

• Kahnle

• Otero

• Avilan

• Higashioka pic.twitter.com/Q5TKQvpj4Y

— Eric Hosmer Made Me Wear A Diaper (@DannyVietti) August 22, 2020