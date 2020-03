Yankees continuarán pretemporada pese a coronavirus. A pesar de que las Grandes Ligas informaron de la cancelación de los Entrenamientos Primaverales y la postergación del arranque de la temporada, los Yankees de Nueva York continuarán en sus instalaciones de Tampa, Florida a la espera de que la MLB anuncie la reanudación de las actividades.

New York Yankees to remain training in Florida despite unknown MLB start due to coronavirus Despite the Major League Baseball season being put on hold due to the coronavirus, the New York Yankees will remain in Florida to continue training.

Los peloteros de los Yankees votaron de forma unánime para permanecer en Florida y realizar trabajos informales de acondicionamiento en el complejo George M. Steinbrenner, así lo comunicó el lanzador relevista Zack Britton, representante de los jugadores.

Statement from the New York Yankees: pic.twitter.com/zPj565nJb9

“Tenemos una oportunidad para ganar el título de la Serie Mundial. Queremos estar preparados para aprovechar esa oportunidad. Los chicos no se están aterrorizando por este asunto. Entendemos que es serio, pero los Yankees tienen muchos recursos en el área. Sentimos que este (Tampa) es un buen lugar para que estemos”, declaró a la prensa Britton.

La votación se realizó este viernes al interior de las instalaciones del inmueble que recibe a Nueva York cada año en los Entrenamientos Primaverales. Los jugadores de Grandes Ligas fueron comunicados de que podrían regresar a sus casas tras la cancelación de la pretemporada, sin embargo, los Yankees decidieron mantenerse juntos en su campamento.

Despite the opportunity to go home – with Spring Training suspended and Opening Day postponed – #Yankees players reportedly vote unanimously to remain at the club's spring facility.

GM Brian Cashman and New York's coaching staff will also stay in Tampa.https://t.co/lKtvPjOLdW pic.twitter.com/p2e9HDKydy

— Max Goodman (@MaxTGoodman) March 13, 2020